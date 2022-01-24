В России выявили 65 109 случаев COVID-19 за сутки. Это новый антирекорд

За последние сутки в России выявили 65 109 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очереденой максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 23 января, и составил 63 205 заражений.
Суточный прирост в Москве увеличился с 17 528 до 19 509 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Свердловская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 173 300. За сутки умерли 655 человек, за все время — 326 767. Выздоровели 21 714 человек, за весь период — 10 045 336.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 352,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (71,9 млн), на втором — Индия (39,5 млн), на третьем — Бразилия (24 млн), на четвертом — Франция (16,6 млн), на пятом — Великобритания (15,8 млн).