В России выявили 65 109 случаев COVID-19 за сутки. Это новый антирекорд

За последние сутки в России выявили 65 109 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очереденой максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 23 января, и составил 63 205 заражений.

Суточный прирост в Москве увеличился с 17 528 до 19 509 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Свердловская и Самарская области.