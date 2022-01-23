В России выявили более 60 тыс. новых случаев COVID-19. Суточный антирекорд увеличился почти на 6000

За последние сутки в России выявили 63 205 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это новый максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 22 января, и составил 57 212 заболеваний.

Суточный прирост в Москве увеличился с 16 094 до 17 528 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердовская, Самарская и Ростовская области.