В России выявили более 60 тыс. новых случаев COVID-19. Суточный антирекорд увеличился почти на 6000

За последние сутки в России выявили 63 205 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это новый максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 22 января, и составил 57 212 заболеваний.
Суточный прирост в Москве увеличился с 16 094 до 17 528 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердовская, Самарская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 108 191. За сутки умерло 679 человек, за все время — 326 112. Выздоровели 23 045 человек, за весь период — 10 023 622.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 340,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (68,1 млн), на втором — Индия (38,5 млн), на третьем — Бразилия (23,4 млн), на четвертом — Великобритания (15,6 млн), на пятом — Франция (15,2 млн).