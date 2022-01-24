Пушкинский музей на день стал парикмахерской в поддержку Нидерландов

Зал голландской живописи Пушкинского музея на один день стал парикмахерской, чтобы поддержать культурные учреждения Нидерландов, которые попали под ковидные ограничения властей. Об этом сообщается на официальной странице музея в фейсбуке.
Воплотить задумку в жизнь Пушкинскому помог стилист Сергей Усов. Его моделями стали посетители музея, которые смогли постричься прямо в окружении картин.
Вместе с тем, Пушкинский пригласил группу хранителей из нидерландских музеев в знак солидарности. В течение двух недель они смогут поработать с собраниями живописи и графики, а также воспользоваться ресурсами библиотек музея.
«Все мы сейчас переживаем очень непростые времена. В условиях новой волны пандемии правительства разных стран ввели различные ограничения на работу музеев. Мы знаем, что в Нидерландах музеи практически закрыты не только для публики, но и для научных сотрудников и хранителей, наши музеи открыты — с учетом всех санитарных требований», — говорится в посте российского музея.
14 января нидерландские власти разрешили возобновить работу парикмахерским, маникюрным салонам и спортзалам с ограничением на количество клиентов. При этом музеям, театрам, концертным площадкам, барам и кафе запретили открываться из‑за распространения коронавируса.
Представители культурной индустрии не согласились с таким решением и объявили о проведении акции «Театральный парикмахер». В ней приняли участие около 70 организаций.
Например, в Музее Ван Гога в Амстердаме целый день работали мастера маникюра, а в залах Музея Франса Халса в Харлеме проводились спортивные тренировки и занятия по йоге. Посетители концертного зала Concertgebouw смогли подстричься прямо во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра.