Пушкинский музей на день стал парикмахерской в поддержку Нидерландов

Зал голландской живописи Пушкинского музея на один день стал парикмахерской, чтобы поддержать культурные учреждения Нидерландов, которые попали под ковидные ограничения властей. Об этом сообщается на официальной странице музея в фейсбуке.

Воплотить задумку в жизнь Пушкинскому помог стилист Сергей Усов. Его моделями стали посетители музея, которые смогли постричься прямо в окружении картин.

Вместе с тем, Пушкинский пригласил группу хранителей из нидерландских музеев в знак солидарности. В течение двух недель они смогут поработать с собраниями живописи и графики, а также воспользоваться ресурсами библиотек музея.

«Все мы сейчас переживаем очень непростые времена. В условиях новой волны пандемии правительства разных стран ввели различные ограничения на работу музеев. Мы знаем, что в Нидерландах музеи практически закрыты не только для публики, но и для научных сотрудников и хранителей, наши музеи открыты — с учетом всех санитарных требований», — говорится в посте российского музея.