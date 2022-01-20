Музеи и театры Нидерландов на день стали парикмахерскими. Это протест против ковидных ограничений

Музеи и театры Нидерландов устроили протест против ковидных ограничений в стране. На один день культурные учреждения превратились в парикмахерские и спортивные залы, пишет Bloomberg.

14 января нидерландские власти разрешили возобновить работу парикмахерским, маникюрным салонам и спортзалам с ограничением на количество клиентов. При этом музеям, театрам, концертным площадкам, барам и кафе запретили открываться из‑за распространения коронавируса.

Представители культурной индустрии не согласились с таким решением и объявили о проведении акции «Театральный парикмахер». В ней приняли участие около 70 организаций.

Например, в музее Ван Гога в Амстердаме целый день работали мастера маникюра, а в залах музея Франса Халса в Харлеме проводились спортивные тренировки и занятия по йоге. Посетители концертного зала Concertgebouw смогли подстричься прямо во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра.

«Для такого решения нет никаких оснований, потому что за последние два года мы показали, что очень, очень безопасно ходить на концерты или в музеи <…> Вообще-то, это наша профессия — крауд-менеджмент. Мы знаем, как бороться с большими толпами людей», — сказал директор концертного зала Concertgebouw в Амстердаме Саймон Рейнинк.