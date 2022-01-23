перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку 19:16
VHS-эстетика в красных тонах: Placebo экранизировали сингл «Try Better Next Time» 19:11
Трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по числу лайков среди всех кинопроектов Marvel 18:24
«Омикрон» бьет антирекорды, Miss Kittin прерывает молчание и другие новости дня
17:49 дайджест
На Reddit помогли пожилому игроку в World of Warcraft вернуть аккаунт, заблокированный по ошибке 16:52
В Забайкалье бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Местные жители начали их отстреливать 16:17
Apple TV/YouTube
Джон Хэмм пожаловался в рекламе Apple TV на то, что фильмы с ним не показывают на Apple TV 15:51
Канье Уэст требует от Netflix возможность отредактировать финальную версию документалки о себе 15:03
«Корона голове ума не прибавляет»: в Турции журналистку арестовали за пословицы 14:45
Miss Kittin анонсировала третий совместный альбом с The Hacker. Первый сингл — «Ostbahnhof» 14:28
Адель созвонилась с фанатами и лично извинилась за перенос концерта в Лас-Вегасе 14:02
jeanjacquessavin2021/Instagram
75-летний француз погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантику на лодке 13:33
Умер Владимир Лагранж — классик отечественной фотографии 12:55
Глава Центра Гамалеи: «Омикрон» не положит конец пандемии коронавируса 12:10
В России выявили более 60 тыс. новых случаев COVID-19. Суточный антирекорд увеличился почти на 6000 11:53
Усталость, кашель и насморк: врачи назвали симптомы «Омикрона» у детей 11:05
Steve Jurvetson/Flickr
Илон Маск в твиттере предложил жителям Тонга восстановить интернет, но ответа от них не получил 10:10
В сети выложили отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза 9:15
Кирстен Данст снимется в боевике Алекса Гарленда «Гражданская война». Фильмом занимается студия A24 Вчера в 20:26
Фанаты Аны де Армас подали в суд на Universal. Актрису показали в трейлере, но в фильме ее не было Вчера в 19:33
Отключить рекламу

Трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по числу лайков среди всех кинопроектов Marvel

Семён Гудошников
Сегодня в 18:24

Первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе, за три дня набрал более 1 млн лайков на ютьюбе. Это рекорд для всех трейлеров киновселенной Marvel, сообщает The Direct.

На втором месте по числу лайков первый трейлер «Соколиного глаза», получивший 915 тыс. отметок «нравится». За ним идут первый трейлер «ВандаВижн» (760 тыс. лайков), второй (723 тыс.) и первый (695 тыс.) трейлеры «Локи», а также второй трейлер «Сокола и Зимнего Солдата» (652 тыс.).

Издание пишет, что трейлер «Лунного рыцаря» не только установил рекорд по лайкам, но и стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.

«Лунный рыцарь» появится на Disney+ 30 марта. Сериал расскажет историю бывшего морпеха Марка Спектора,страдающего диссоциативным расстройством личности. Когда он был в египетской пустыне, его спас бог луны Хонсу и взамен потребовал, чтобы Марк стал его воплощением на Земле.

Главную роль исполнит Оскар Айзек. Помимо него в шоу появятся Мей Каламави («Рами») и Итан Хоук («Тренировочный день»). Последний сыграет Солнечного короля — главного противника Лунного рыцаря.

Продюсерами выступили глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слейтер («Академия „Амбрелла“»). Среди постановщиков эпизодов будут Мохамед Диаб («Противостояние»), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, известные по картинам «Весна», «Ломка» и сериалу «Сумеречная зона».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить