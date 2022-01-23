Трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по числу лайков среди всех кинопроектов Marvel

Первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе, за три дня набрал более 1 млн лайков на ютьюбе. Это рекорд для всех трейлеров киновселенной Marvel, сообщает The Direct.

На втором месте по числу лайков первый трейлер «Соколиного глаза», получивший 915 тыс. отметок «нравится». За ним идут первый трейлер «ВандаВижн» (760 тыс. лайков), второй (723 тыс.) и первый (695 тыс.) трейлеры «Локи», а также второй трейлер «Сокола и Зимнего Солдата» (652 тыс.).

Издание пишет, что трейлер «Лунного рыцаря» не только установил рекорд по лайкам, но и стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.

«Лунный рыцарь» появится на Disney+ 30 марта. Сериал расскажет историю бывшего морпеха Марка Спектора,страдающего диссоциативным расстройством личности. Когда он был в египетской пустыне, его спас бог луны Хонсу и взамен потребовал, чтобы Марк стал его воплощением на Земле.

Главную роль исполнит Оскар Айзек. Помимо него в шоу появятся Мей Каламави («Рами») и Итан Хоук («Тренировочный день»). Последний сыграет Солнечного короля — главного противника Лунного рыцаря.

Продюсерами выступили глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слейтер («Академия „Амбрелла“»). Среди постановщиков эпизодов будут Мохамед Диаб («Противостояние»), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, известные по картинам «Весна», «Ломка» и сериалу «Сумеречная зона».