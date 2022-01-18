В сети появился трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Вышел первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе Marvel. Премьера шоу состоится 30 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

«Лунный рыцарь» покажет историю бывшего морпеха Макса Спектора (Оскар Айзек), страдающего диссоциативным расстройством личности. Когда он был в египетской пустыне, его спас бога луны Хонсу и взамен потребовал Макса стать его воплощением на Земле.