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В сети появился трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:00

Вышел первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе Marvel. Премьера шоу состоится 30 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

«Лунный рыцарь» покажет историю бывшего морпеха Макса Спектора (Оскар Айзек), страдающего диссоциативным расстройством личности. Когда он был в египетской пустыне, его спас бога луны Хонсу и взамен потребовал Макса стать его воплощением на Земле.

Всего выйдет шесть серий по 40–50 минут.

Помимо Айзека, Мэй Каламави («Рами») и Итан Хоук («Тренировочный день»). Последний сыграет Солнечного Короля, главного противника Лунного рыцаря.

Продюсерами выступили глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слейтер («Академия „Амбрелла“»). Среди постановщиков эпизодов будут Мохамед Диаб («Противостояние»), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, известные по картинам «Весна», «Ломка» и «Сумеречная зона».

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