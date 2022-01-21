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Гендиректор МХАТа сообщил о хищении 4,2 млн рублей из кассы театра

Виктория Шанина
Сегодня в 20:44

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту хищения более 4,2 млн рублей из кассы МХАТа имени Горького. О преступлении правоохранителям сообщил гендиректор театра Владимир Кехман, пишет «Коммерсант».

Недостачу выявили в ходе внеплановой инвентаризации, которую инициировал сам Кехман. Он занял свою должность в октябре прошлого года и решил разобраться в финансовых делах МХАТа.

Тогда, по его словам, главбух театра Галина Гетьман отказывалась предоставлять документы. В результата она была уволена, а в сейфе ее служебного кабинета вскрылось отсутствие денег. Доступ к сейфу был только у бухгалтера, поэтому Кехман выдвинул подозрение в ее сторону.

Во время разговора с гендиректором женщина отказалась вернуть деньги и заявила, что готова «идти в тюрьму». Владимир Кехман написал заявление в полицию, на основании которого следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК (хищение в особо крупном размере).

Галина Гетьман написала ответное заявление, в котором призналась, что «самовольно взяла из кассы и присвоила себе на личные нужды 4 млн 222 тыс. 126 рублей», а затем явилась в полицию с повинной. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

«Я впервые в моей 15-летней практике сталкиваюсь с такими грубыми финансовыми нарушениями, как во МХАТе. В итоге пришлось провести инвентаризацию», — рассказал Кехман «Коммерсанту».

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