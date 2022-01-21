Дуэт «Аигел» выпустил клип на трек «Пыяла». Это черновик фильма Алины Насибуллиной

Вышел новый клип электронного хип-хоп-дуэта «Аигел» на песню «Пыяла». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.

Режиссером и исполнительницей главной роли в нем выступила Алина Насибуллина. В комментарии для The Blueprint она рассказала, что этот клип — черновик ее будущего фильма. По ее словам, это «не совсем кадры» из картины, но общее настроение и сюжет созвучны с ним.

«В центре истории — попытка побега героини от организованной ее семьей свадьбы. Бежать ей некуда, и лес — единственное место, где она чувствует себя в безопасности и по-настоящему свободной. Она уходит от понятной жизни туда, где человек живет по иным законам, где все возможно, и смерть — это не конец, а только начало чего‑то большего», — поделилась Насибуллина.