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Дуэт «Аигел» выпустил клип на трек «Пыяла». Это черновик фильма Алины Насибуллиной

Виктория Шанина
Сегодня в 17:56

Вышел новый клип электронного хип-хоп-дуэта «Аигел» на песню «Пыяла». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.

Режиссером и исполнительницей главной роли в нем выступила Алина Насибуллина. В комментарии для The Blueprint она рассказала, что этот клип — черновик ее будущего фильма. По ее словам, это «не совсем кадры» из картины, но общее настроение и сюжет созвучны с ним.

«В центре истории — попытка побега героини от организованной ее семьей свадьбы. Бежать ей некуда, и лес — единственное место, где она чувствует себя в безопасности и по-настоящему свободной. Она уходит от понятной жизни туда, где человек живет по иным законам, где все возможно, и смерть — это не конец, а только начало чего‑то большего», — поделилась Насибуллина.

«Я увидела Алину в фильме „Хрусталь“ и просто влюбилась! Я подумала, что очень хотела бы, чтобы однажды она стала героиней клипа на нашу песню. Но мы обычно не снимаем клипы сами — приходит режиссер с идеей и сценарием. Мы сами никому не предлагаем что‑то снять для нас, нам кажется, что все должно происходить само, тогда получается максимально естественно».
Айгель Гайсина
Солистка «Аигел»

«Пыяла» — это заглавный трек одноименного альбома дуэта, который вышел в ноябре 2020 года. Пластинка состоит из восьми песен о детях и родительстве, написанных полностью на татарском языке.

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