Джарахов и Стас Костюшкин выпустили трек «Просто друг»

В основу сингла легла одноименная песня группы «Чай вдвоем», в состав которой входил Костюшкин. Куплеты Джарахов разбавил рэпом про разбитое сердце. «Была любимая — стала подругой/Я улыбаюсь, но мир мой разрушен», — читает он.

«В тот момент жизни, когда любимый человек начал становиться для меня „просто другом“, одноименная песня группы „Чай вдвоем“ стала как никогда близка мне, и по воле судьбы со мной связался Стас Костюшкин и предложил подарить вторую жизнь этой песне, кстати, одной из моих любимых песен детства», — поделился Джарахов.

В начале июля 2021 года музыкант выпустил трек «Я в моменте», записанный при участии Маркула. Она быстро завирусилась благодаря видеоколлаборациям с Ивлеевой и Милохиным в тиктоке. «Я в моменте» — это кавер-версия трека The Hatters «Я делаю шаг».