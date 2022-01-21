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Джарахов и Стас Костюшкин выпустили трек «Просто друг»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:51

Эльдар Джарахов опубликовал сингл «Просто друг», записанный совместно со Стасом Костюшкиным. Трек войдет в новый альбом рэпера «Легкий способ бросить любить», релиз которого запланирован на 25 февраля.

В основу сингла легла одноименная песня группы «Чай вдвоем», в состав которой входил Костюшкин. Куплеты Джарахов разбавил рэпом про разбитое сердце. «Была любимая — стала подругой/Я улыбаюсь, но мир мой разрушен», — читает он.

«В тот момент жизни, когда любимый человек начал становиться для меня „просто другом“, одноименная песня группы „Чай вдвоем“ стала как никогда близка мне, и по воле судьбы со мной связался Стас Костюшкин и предложил подарить вторую жизнь этой песне, кстати, одной из моих любимых песен детства», — поделился Джарахов.

В начале июля 2021 года музыкант выпустил трек «Я в моменте», записанный при участии Маркула. Она быстро завирусилась благодаря видеоколлаборациям с Ивлеевой и Милохиным в тиктоке. «Я в моменте» — это кавер-версия трека The Hatters «Я делаю шаг».

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