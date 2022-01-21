СК предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у мечети в Москве

Следственный комитет предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у Соборной мечети на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Максимальное наказание по части 1 статьи 148 УК — лишение свободы на срок до года. Фигуранткам 19, 20 и 40 лет.
Агентство пишет, что одна из них фотографировала другую, позировавшую на фоне мечети в распахнутой шубе, нижнем белье и чулках. Третья снимала это на видео, которое затем было опубликовано.
Дома у подозреваемых прошли обыски, у них изъяли телефоны, на которые велась съемка. Следствие заявило, что «обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации».
В оправдание своих действий они подали свою акцию как пример негативного контента, говорит СК. В комментарии для «Афиши Daily» участница съемки Мария Катанова сообщила, что проезжала мимо мечети, когда увидела, как кто‑то делает селфи в шубе на полуголое тело. «В моменте здесь и сейчас я решила воспользоваться ситуацией и создать гайд „Как не надо делать“», — утверждала девушка.
«Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков. Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий», — сообщили в Следственном комитете.
О случившемся стало известно 21 января. Имам мечети, муфтий Ильдар Аляутдинов, назвал фотосессию провокацией. «Божий храм — мечеть, церковь или синагога — все-таки имеет определенный статус и положение, и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе», — сообщил он.