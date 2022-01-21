СК предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у мечети в Москве

Следственный комитет предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у Соборной мечети на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Максимальное наказание по части 1 статьи 148 УК — лишение свободы на срок до года. Фигуранткам 19, 20 и 40 лет.

Агентство пишет, что одна из них фотографировала другую, позировавшую на фоне мечети в распахнутой шубе, нижнем белье и чулках. Третья снимала это на видео, которое затем было опубликовано.

Дома у подозреваемых прошли обыски, у них изъяли телефоны, на которые велась съемка. Следствие заявило, что «обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации».