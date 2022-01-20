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«Царь горы» получит продолжение спустя 12 лет

Дарья Мельникова
Вчера в 23:07

Создатели мультсериала «Царь горы» Грег Дэниелс и Майк Джадж объявили о возрождении шоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, над продолжением мультсериала будет работать новая анимационная студия Дэниелса и Джаджа Bandera Entertainment. О подробностях сюжета и дате выхода шоу, пока неизвестно. В этом году сериалу исполнится 25 лет.

В интервью The Hollywood Reporter Дэниелс отметил, что в работе Bandera Entertainment они с Джаджем «были очень рады перейти к другим тонам и стилям и попытаться расширить форму анимационного искусства».

«Царь горы» выходил в эфир с 1997 года по 2010. Всего было отснято 13 сезонов шоу.

Мультсериал посвящен семье техасцев-методистов Хилл, состоящей из продавца пропана Хэнка, его жены Пегги, их сына Бобби и племянницы Пегги Луанны.

Во время показа десятого сезона шоу в 2005 году было принято предварительное решение о закрытии проекта. Однако высокие оценки зрителей заставили руководство Fox отложить отмену шоу. «Царь горы» был продлен до тринадцатого сезона, но из‑за снижения рейтинга канал все-таки снял его с эфира.

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