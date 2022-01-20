«Царь горы» получит продолжение спустя 12 лет

Создатели мультсериала «Царь горы» Грег Дэниелс и Майк Джадж объявили о возрождении шоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, над продолжением мультсериала будет работать новая анимационная студия Дэниелса и Джаджа Bandera Entertainment. О подробностях сюжета и дате выхода шоу, пока неизвестно. В этом году сериалу исполнится 25 лет.

В интервью The Hollywood Reporter Дэниелс отметил, что в работе Bandera Entertainment они с Джаджем «были очень рады перейти к другим тонам и стилям и попытаться расширить форму анимационного искусства».