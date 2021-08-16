Хэнк Хилл из «Царя горы» стал мемом на все случаи жизни. Все из‑за своего злобного смеха

Хэнк Хилл из мультсериала «Царь горы» снова стал мемом. В этот раз поводом послужила сцена, в которой герой заливается злобным смехом. Пользователи используют этот шаблон для описания различных жизненных проблем, как в личной жизни, так и в интернете.

Речь идет о сцене в 6-й серии 12-го сезона сериала, которая вышла почти двадцать лет назад — в марте 2002 года. В этом эпизоде жена Хэнка Пегги притворяется монахиней, чтобы устроиться преподавателем в католическую школу, но видит сон, в котором попадает в ад и встречает там своего мужа. Он говорит: «Это чистый пылающий ад, вот что я вам скажу», а потом зловеще смеется, и в это время в линзах его очков отражается огонь.