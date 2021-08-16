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Хэнк Хилл из «Царя горы» стал мемом на все случаи жизни. Все из‑за своего злобного смеха

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:49

Хэнк Хилл из мультсериала «Царь горы» снова стал мемом. В этот раз поводом послужила сцена, в которой герой заливается злобным смехом. Пользователи используют этот шаблон для описания различных жизненных проблем, как в личной жизни, так и в интернете.

Речь идет о сцене в 6-й серии 12-го сезона сериала, которая вышла почти двадцать лет назад — в марте 2002 года. В этом эпизоде жена Хэнка Пегги притворяется монахиней, чтобы устроиться преподавателем в католическую школу, но видит сон, в котором попадает в ад и встречает там своего мужа. Он говорит: «Это чистый пылающий ад, вот что я вам скажу», а потом зловеще смеется, и в это время в линзах его очков отражается огонь.

Одна из первых фотожаб с участием персонажа появилась еще в марте 2016 года. Правда, тогда шутка не получила широкого распространения в сети.

«Хэнк с радостью наблюдает за соседями после того, как выпустил свой cборник песен»
«Хэнк с радостью наблюдает за соседями после того, как выпустил свой cборник песен»

Однако летом 2021 года пользователи Reddit вспомнили про Хэнка и возродили мем. Теперь герой иллюстрирует ситуации, знакомые каждому реддитору, геймеру или просто любому человеку.

«Кто‑то: *кидает световую гранату*/Пользователи светового режима [в игре], у которых к этому иммунитет:»
«Кто‑то: *кидает световую гранату*/Пользователи светового режима [в игре], у которых к этому иммунитет:»

Например, Хэнк высмеивает встроенный в Reddit видеоплеер, который часто не срабатывает с первого раза.

«Моя бывшая: „Я слила наше интимное видео на Reddit“ / Я, понимающий, что это замечательно, потому что видеоплеер там никогда не работает:»
«Моя бывшая: „Я слила наше интимное видео на Reddit“ / Я, понимающий, что это замечательно, потому что видеоплеер там никогда не работает:»

И вот несколько жизненных ситуаций.

«Когда вы с девушкой о чем‑то спорите, потом гуглите, и оказывается, что ты был прав:»
«Когда вы с девушкой о чем‑то спорите, потом гуглите, и оказывается, что ты был прав:»
«Я: *решаю сесть на диету*/Тоже я, когда открываю ночью холодильник:»
«Я: *решаю сесть на диету*/Тоже я, когда открываю ночью холодильник:»
«Я: *встаю в пять утра, чтобы успеть занять сидячие места в автобусе*/Бабушки в начале очереди:»
«Я: *встаю в пять утра, чтобы успеть занять сидячие места в автобусе*/Бабушки в начале очереди:»
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