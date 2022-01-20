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Певица Сиа рассказала, что думала о суициде из‑за критики ее дебютного фильма «Мьюзик»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

Австралийская певица Сиа рассказала, что хотела покончить с собой из‑за критики ее дебютного фильма «Мьюзик». Об этом сообщило издание The New York Times.

Картина о подростке с аутизмом, главную роль в которой исполнила танцовщица Мэдди Зиглер, вышла в 2020 году. Помимо Зиглер, в фильме снялась Кейт Хадсон: она сыграла сводную сестру девочки, которая вынуждена взять над ней опеку.

Ленту раскритиковали, во-первых, потому что центрального персонажа сыграла актриса, у которой нет аутизма. Во-вторых, зрители не оценили актерскую работу Зиглер. «Мьюзик» также столкнулся с критикой из‑за якобы стереотипного изображения людей с аутизмом.

В сети даже появилась петиция с требованием запретить дистрибуцию киноленты, ее поддержали свыше 30 тыс. человек. Такая реакция аудитории сильно сказалась на Сии. «У меня были мысли о суициде, я сорвалась и оказалась в клинике», — рассказала певица.

Сиа призналась, что поддержку в трудной ситуации ей оказала телеведущая Кэти Гриффин. По мнению артистки, подруга спасла ей жизнь.

В ближайшее время Мэдди Зиглер можно будет увидеть в фильме «The Fallout» — режиссерском дебюте актрисы Меган Парк. Зиглер сыграет девушку, выжившую во время стрельбы в школе. Картина появится на HBO Max 27 января.

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