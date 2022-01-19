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HBO Max опубликовал трейлер фильма «The Fallout» с Мэдди Зиглер и Дженной Ортегой

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер фильма «The Fallout» («Потрясение»), который рассказывает о подростках, переживших атаку неизвестного стрелка на школу. Видео появилось на ютьюб-канале HBO Max.

Ролик показывает главных действующих героев — двух девушек, которые оказались рядом в момент нападения. Их роли исполнили Дженна Ортега и Мэдди Зиглер. Также в картине снялись Шейлин Вудли, Джули Боуэн, Джон Ортиз, Нильс Фильч и Уилл Ропп.

Саундтреком к трейлеру стала песня Билли Айлиш «When the Party’s Over». Другую музыку, которая прозвучит в фильме, написал брат певицы Финнеас. Режиссером ленты выступила актриса Меган Парк, для нее «The Fallout» станет дебютной полнометражной работой.

Премьера картины состоится на стрим-сервисе 27 января. Кинотеатральный релиз состоялся 17 марта 2021 года на фестивале South by Southwest (SXSW).

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