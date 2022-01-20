Neuralink Илона Маска готовится к клиническим испытаниям вживляемого в мозг чипа на людях

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и компьютером, открыла вакансию директора по клиническим испытаниям, пишет Bloomberg, связывая это с подготовкой тестирования устройства на людях.

Помимо руководства командой клинических исследований директору предстоит сотрудничать с «одними из самых передовых врачей и ведущих разработчиков», а также с первыми участниками испытаний чипов компании. Помимо этого ему предстоит участвовать в создании документов для взаимодействия с регуляторами, указано в тексте вакансии.

В апреле 2021 года Neuralink показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли. Маск заявил, что в будущем чипы Neuralink будут помогать людям с параличом использовать смартфоны с помощью мыслей быстрее, чем если бы это делалось пальцами.

Он также выразил надежду, что следующие поколения устройств помогут парализованным людям снова начать ходить. Предприниматель рассчитывает, что чипы также будут полезны в борьбе с болезнью Альцгеймера, потерей зрения и пригодятся в решении бытовых задач.

Маск предполагает, что компания вживит первый чип в человеческий мозг в течение 2022 года. Ранее он рассказал, что беспроводную версию нейроинтерфейса вживили в мозг свиней, после чего извлекли без вреда для животных.