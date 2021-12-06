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«Дом Gucci» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Денис Ламехов
Сегодня в 9:41

Криминальная драма «Дом Gucci» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период со 2 по 5 декабря.

По предварительной информации, за это время картина собрала 210 млн рублей. На второй строчке расположился боевик «Охотники за привидениями: Наследники», чьи сборы составили 177,8 млн рублей. На третьем месте — мультфильм «Энканто» — он собрал 99,2 млн рублей.

«Дом Gucci» вышел в мировой прокат 24 ноября, российская премьера состоялась 2 декабря. Лента посвящена жизни и убийству бизнесмена Маурицио Гуччи, который в разные годы был главным акционером и генеральным директором бренда. Гуччи был застрелен киллером у своего офиса в 1995 году. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016-м.

В картине снялись Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс. Отзывы критиков и зрителей на ленту в основном положительные. Бывший креативный директор Gucci Том Форд и семья Гуччи раскритиковали ленту.

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