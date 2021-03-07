Фаррелл Уильямс открыл отель в Майами. Он сказал, что в нем, как в фильме Уэса Андерсона

Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс открыл в Майами свой первый отель. Об этом сообщает Hypebeast. Проект реализован вместе с предпринимателем Дэвидом Грутманом. Отель, получивший название Goodtime, находится на Саут-Бич на Вашингтон-авеню. Фаррелл сравнил пребывание в нем с «попаданием в фильм Уэса Андерсона».

На строительство гостиницы ушло три года. Бронирование будет доступно с апреля по цене от 260 долларов за ночь. С номерами уже сейчас можно ознакомиться на сайте.

Ранее Фаррелл Уильямс признался, что песни с первого сольного альбома Джастина Тимберлейка «Justified», написанные дуэтом The Neptunes, были изначально задуманы для Майкла Джексона. Он рассказал, что в 2000-х регулярно посылал свои наработки Джексону и Принсу, но, как позже стало понятно, безуспешно.