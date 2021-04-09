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Конституционный суд потребовал изменить уголовную статью о побоях в семье

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:06

Конституционный суд России вынес постановление, в котором признал статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции. Согласно статье, привлекать к ответственности за побои близких лиц можно только в случае их повторного совершения. Об этом сообщается на сайте КС РФ.

Такой вывод судьи сделали после жалобы Людмилы Саковой из Оренбургской области. Она систематически подвергалась побоям со стороны брата. За избиения женщины в 2018 году его привлекли к административной ответственности, а в следующем году — к уголовной.

В октябре 2019 года он вышел из тюрьмы и снова избил сестру, но, будучи с судимостью, понес только административное наказание — 100 часов обязательных работ. По закону, его правонарушение считалось «повторным».

Суд считает, что авторы статьи проигнорировали предыдущую судимость за это же самое деяние. Статья 116.1 устанавливает ответственность только для административно осужденных лиц, а для уголовно осужденных за побои в семье то же самое преступление считается первым.

Конституционные судьи потребовали от законодателей изменения статьи. Пересмотра дела для Саковой они не пообещали, но напомнили, что у нее есть право на компенсацию.

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