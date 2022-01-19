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Впервые водитель Tesla предстанет перед судом из‑за смертельного ДТП с участием автопилота

Денис Ламехов
Сегодня в 21:00

Суд в Калифорнии предъявил водителю Tesla Model S два обвинения в смертельном ДТП, в котором участвовала система автопилота электромобиля. Об этом сообщает The Independent.

Авария произошла в декабре 2019 года в пригороде Лос-Анджелеса. Издание передает, что 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад двигался на красный свет на высокой скорости и врезался в Honda Civic. Погибли два человека.

Упоминания об автопилоте в судебных документах отсутвуют. Однако Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США установила, что во время аварии функция была включена.

Ведомство отметило, что по законам Соединенных Штатов водитель несет ответственность за управление транспортным средством. Он также отвечает за последствия вождения, если используются автоматизированные системы.

Суд назначен на 23 февраля. Риад отпущен под залог, вину он не признал. О статьях, по которым предъявлены обвинения, а также о возможном наказании, СМИ и информационные агентства не сообщают. На объединенном сайте судов Калифорнии документы по делу отсутствуют.

Tesla указывает что и автопилот, и усовершенствованная функция Full Self-Driving требуют от водителя держать руки на руле, следить за дорогой и быть готовым взять на себя управление в любой момент.

Агентство Associated Press называет этот случай первым в истории, когда водителю предъявлены обвинения в смерти пешехода при использовании полуавтоматической системы управления автомобилем.

Подобного мнения придерживаются и двое экспертов, цитаты которых приводит The Guardian, — это изучающий сферу автономных машин профессор юриспруденции Университета Южной Каролины Браянт Уокер Смит, а также адвокат Дональд Славик, выступавший консультантом в делах, где фигурируют беспилотные автомобили.

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Смит при этом добавляет, что Tesla, по его мнению, должна «понести уголовную, гражданскую и моральную ответственность», если будет установлено, что компания использует в своих автомобилях опасную технологию.

The Independent рассказывает, что в 2020 году власти штата Аризона предъявили обвинения в убийстве по неосторожности женщине, которая находилась за рулем полностью автономного автомобиля Uber, когда он насмерть сбил женщину. Инцидент произошел в 2018 году.

После этого Uber отказался от тестирования беспилотных машин в Аризоне, где оно было разрешено с 2016 года. Также корпорация решила не продлевать разрешение на тесты в Калифорнии, когда оно истекло в марте 2018-го.

Спустя два года Uber вновь получил разрешение на испытания автономных машин на дорогах штата, но в конце 2020-го полностью избавился от подразделения по разработке беспилотных автомобилей.

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