Впервые водитель Tesla предстанет перед судом из‑за смертельного ДТП с участием автопилота

Авария произошла в декабре 2019 года в пригороде Лос-Анджелеса. Издание передает, что 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад двигался на красный свет на высокой скорости и врезался в Honda Civic. Погибли два человека.

Суд в Калифорнии предъявил водителю Tesla Model S два обвинения в смертельном ДТП, в котором участвовала система автопилота электромобиля. Об этом сообщает The Independent .

Упоминания об автопилоте в судебных документах отсутвуют. Однако Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США установила, что во время аварии функция была включена.

Ведомство отметило, что по законам Соединенных Штатов водитель несет ответственность за управление транспортным средством. Он также отвечает за последствия вождения, если используются автоматизированные системы.

Суд назначен на 23 февраля. Риад отпущен под залог, вину он не признал. О статьях, по которым предъявлены обвинения, а также о возможном наказании, СМИ и информационные агентства не сообщают. На объединенном сайте судов Калифорнии документы по делу отсутствуют.

Tesla указывает что и автопилот, и усовершенствованная функция Full Self-Driving требуют от водителя держать руки на руле, следить за дорогой и быть готовым взять на себя управление в любой момент.

Агентство Associated Press называет этот случай первым в истории, когда водителю предъявлены обвинения в смерти пешехода при использовании полуавтоматической системы управления автомобилем.

Подобного мнения придерживаются и двое экспертов, цитаты которых приводит The Guardian, — это изучающий сферу автономных машин профессор юриспруденции Университета Южной Каролины Браянт Уокер Смит, а также адвокат Дональд Славик, выступавший консультантом в делах, где фигурируют беспилотные автомобили.