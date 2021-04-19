В Техасе Tesla врезалась в дерево и загорелась. Два человека погибли. За рулем никого не было

В результате ДТП c электромобилем Tesla Model S в городе Спринг, штат Техас, погибли два человека. Власти утверждают, что за рулем в момент аварии никого не было. Об этом пишут The Insider и KPRC 2.

По словам местной полиции, автомобиль двигался на высокой скорости, не вписался в поворот, съехал с дороги и врезался в дерево. После удара Tesla немедленно загорелась. Огонь потушили прибывшие на место сотрудники службы спасения. Они обнаружили в машине тела двух мужчин — на переднем и заднем пассажирском сиденье.

Местные правоохранители «на 100% уверены», что в момент удара за рулем никто не находился, но, включен ли был автопилот в это время, не до конца ясно.