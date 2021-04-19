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В Техасе Tesla врезалась в дерево и загорелась. Два человека погибли. За рулем никого не было

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

В результате ДТП c электромобилем Tesla Model S в городе Спринг, штат Техас, погибли два человека. Власти утверждают, что за рулем в момент аварии никого не было. Об этом пишут The Insider и KPRC 2.

По словам местной полиции, автомобиль двигался на высокой скорости, не вписался в поворот, съехал с дороги и врезался в дерево. После удара Tesla немедленно загорелась. Огонь потушили прибывшие на место сотрудники службы спасения. Они обнаружили в машине тела двух мужчин — на переднем и заднем пассажирском сиденье.

Местные правоохранители «на 100% уверены», что в момент удара за рулем никто не находился, но, включен ли был автопилот в это время, не до конца ясно.

Родственник одного из погибших сказал, что владелец электромобиля решил покататься на нем со своим лучшим другом, поэтому в машине находились всего два человека. Он предположил, что водитель решил во время движения переместиться на заднее сиденье, чтобы проехать так несколько сотен ярдов, — его тело нашли сзади в вертикальном положении.

Другой близкий к одной из жертв сказал, что родственники четыре часа наблюдали за горящей машиной, пока спасатели пытались потушить огонь. В службе спасения в свою очередь заявили, что потратили 120 тыс. литров воды, чтобы ликвидировать пожар, но батареи электромобиля продолжали воспламеняться. В какой‑то момент, по их словам, сотрудникам пришлось позвонить в Tesla, чтобы узнать, как лучше справиться с огнем.

В марте Национальное управление по безопасности дорожного движения в США заявило, что расследует более 20 ДТП с участием Tesla, в которых водители использовали автопилот или могли его использовать. Производитель электромобилей не раз подвергался критике за название функции «Автопилот», которое преувеличивает возможности технологии и побуждает водителей злоупотреблять ею.

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