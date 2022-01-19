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Берлинале объявил программу. В дополнительных секциях покажут три российских фильма

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

Берлинский кинофестиваль объявил программу 2022 года. В основной конкурс попали 18 фильмов, включая «Peter von Kant» Франсуа Озона, «Rimini» Ульриха Зайдля, «Fire (Avec amour et acharnement)» Клер Дени и «So-seol-ga-ui Yeong-hwa» южнокорейца Хон Сан Су, лауреата Берлинале-2020. Полный список можно посмотреть на сайте смотра.

Российские фильмы в основной конкурс не попали, но их покажут в дополнительных секциях. «Продукты 24» Михаила Бородина вошли в программу «Панорама», «Брат во всем» Александра Золотухина — в Encounters («Встречи»), «Страна Саша» Юлии Трофимовой — в Generation 14+ («Поколение 14+»).

В специальной программе смотра также пройдет премьера документального фильма Эндрю Доминика «This Much I Know to Be True». Он рассказывает, как Ник Кейв с группой The Bad Seeds и Уорреном Эллисом записывали два последних альбома. А в программу гала-премьер Берлинале вошла новая картина Квентина Дюпье «Incroyable mais vrai» («Странно, но правда»).

72-й международный Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля. Из‑за продолжающейся пандемии на нем будут действовать коронавирусные ограничения.

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