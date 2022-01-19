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Российскую картину о современном рабстве в Москве покажут на Берлинале

Семён Гудошников
Сегодня в 14:07

Драма «Продукты 24» российского режиссера Михаила Бородина о современном рабстве и жизни мигрантов в России покажут в программе «Панорама» на Берлинском кинофестивале. Об этом говорится на сайте смотра.

«Премьера дебютного фильма на Берлинале — это уже большой успех, я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе. Тем более что „Панорама“ для меня важна не только как для режиссера, но и как для зрителя — здесь собраны всегда самые актуальные работы», — передает ТАСС комментарий режиссера.

Картина «Продукты 24» основана на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году. Тогда активисты движения «Альтернатива» освободили из подсобки круглосуточного магазина в районе Гольяново 12 человек — девять женщин и троих мужчин из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Многие из женщин более десяти лет находились в рабстве, подвергаясь жестокому обращению и сексуальному насилию.

В фильме играют в основном непрофессиональные актеры из стран Центральной Азии, в главной роли Зухара Сансызбай. «Продукты 24» сняты при участии кинокомпаний «Метрафильмс» (Россия), Perfo (Словения), Karma films (Турция) и при поддержке Министерства культуры России.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля с учетом коронавирусных ограничений.

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