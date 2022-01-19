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Манижа стала лицом программы Equal от Spotify в России и в мире

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:49

Манижа стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal на Spotify. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Впервые лицом программы стала российская артистка. Изображение певицы появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки — это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире, — подчеркнул руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.

Он отметил, что песню Манижи «Now or Never» оценили его зарубежные коллеги, и она получила положительные отзывы от всех стран, где есть программа.

«Понятие equal — „быть равным“ — никогда не значило для меня стремиться быть похожей на остальных и сливаться с другими. Equal — это принятие того, что музыкальная индустрия может быть разной, а женщины в ней могут быть равно талантливыми, сохраняя свою индивидуальность. Поэтому мировое признание Spotify для меня — особенная гордость», — рассказала Манижа.

Основная задача Equal — продвижение гендерного равенства в музыке. Программа объединяет под одним брендом все существующие и новые инициативы Spotify по поддержке исполнительниц и предоставляет им ресурсы для творчества.

Equal был создан в 2021 году, к 8 Марта. В рамках него на платформе появился специальный раздел, в котором собрана музыка, созданная женщинами-креаторами со всего мира.

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