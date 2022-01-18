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Tindersticks выпустила новый сингл. Он написан для нового фильма Клэр Дени

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:27

Британская музыкальная группа Tindersticks выпустила новый сингл под названием «Both Sides of the Blade». Он написан специально для нового фильма французского режиссера и сценаристки Клэр Дени («Шоколад», «Незваный гость»).

Вместе с песней появилось музыкальное видео. В нем снялась Сюзанн Осборн. На протяжении четырех минут клипа она бреет лицо. Над роликом работали основатель Tindersticks Стюарт Стэйплз, Нил Фрейзер и Дейв Рив.

Трек станет заключительной песней картины «С любовью и ожесточением» («Avec amour et acharnament»), главную роль в которой сыграла Жюльетт Бинош. Премьера ленты состоится на Берлинском кинофестивале 12 февраля.

В феврале 2021 года Tindersticks представила альбом «Distractions», записанный в жанре нуар-соула. В него вошли семь синглов.

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