Tindersticks выпустила новый сингл. Он написан для нового фильма Клэр Дени

Британская музыкальная группа Tindersticks выпустила новый сингл под названием «Both Sides of the Blade». Он написан специально для нового фильма французского режиссера и сценаристки Клэр Дени («Шоколад», «Незваный гость»).

Вместе с песней появилось музыкальное видео. В нем снялась Сюзанн Осборн. На протяжении четырех минут клипа она бреет лицо. Над роликом работали основатель Tindersticks Стюарт Стэйплз, Нил Фрейзер и Дейв Рив.