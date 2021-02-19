Группа Tindersticks выпустила 13-й альбом. В «Distractions» вошли три очень длинных трека

Британский музыкальный коллектив Tindersticks выпустил новый альбом «Distractions» («Отвлекающие факторы»). В него вошли семь синглов, три из которых длятся по 11, 9 и 7 минут.
Все треки музыканты исполнили в жанре нуар-соула. «The Bough Bends» начинается с пения птиц, медленная и спокойная «I Imagine You» посвящена грусти из‑за утраты, а «Man Alone (Can’t Stop the Fadin’)» — самая длинная и энергичная песня в альбоме.
Композитором и автором текстов для большинства песен стал фронтмен группы Стюарт Стейплз. Пластинка доступна на большинстве цифровых площадок.
Tindersticks — группа, которую основал Стюарт Стейплз. Предыдущий альбом под названием «No Treasure but Hope» музыканты записали всего за неделю. «Не то чтобы я куда‑то спешил, просто не хотел долго сидеть в студии. <…> Хотелось, чтобы запись получилась как можно более человечной и живой, нужно было просто найти правильные время и место», — сказал Стейплз. «Афиша Daily» назвала музыкантов недооцененными ветеранами нуар-соула с безупречной дискографией.