Компания в сфере кибербезопасности Fingerprint.js обнаружила уязвимость в предустановленном на устройствах Apple браузере Safari, с помощью которой злоумышленники могут получить информацию о пользователе. Сообщение появилось в блоге организации.
Исследователи говорят, что ошибка возникла в браузере Safari 15, появившемся в iOS, iPadOS и macOS 12 версии. Злоумышленники могут увидеть историю посещенных юзером страниц, а также некоторые данные его аккаунта в Google. В материале указано, что это «как минимум» фото профиля в сервисах компании.
Fingerprint.js объясняют, что уязвимость касается стандарта баз данных IndexedDB — он позволяет посещенным сайтам сохранять информацию на устройстве пользователя. Как правило, доступ к такой информации может иметь только сам сайт и никто другой — это так называемая политика одинакового происхождения.
В Safari 15, как говорят исследователи, работа этой системы нарушена. Когда сайт взаимодействует с базой данных в браузере Apple создается новая, пустая база — и ее информация доступна произвольным ресурсам, указано в статье. Иными словами, сайты могут видеть, какие другие страницы посещает пользователь в открытых вкладках и окнах.
В некоторых случаях, говорится в материале, сайты назначают юзерам уникальные идентификаторы — это означает, что из‑за уязвимости в Safari 15 у злоумышленников появляется возможность получить информацию о конкретном пользователе таких ресурсов. В качестве примеров сайтов, где используется технология уникальных идентификаторов, Fingerprint.js называют YouTube, Google Calendar и Google Keep.
Fingerprint.js добавляют, что проблема наблюдается и при использовании приватного режима в Safari, хотя он и уменьшает количество потенциально доступных для утечки данных.
Уязвимости подвержены более 30 сайтов, сообщают исследователи, — однако их количество может оказаться больше. Издание The Verge добавляет, что среди таких ресурсов — Instagram, Netflix, Twitter и Xbox.
Разработчик Chrome Джейк Арчибальд говорит, что у пользователей macOS есть возможность временно обезопасить себя, перейдя на другой браузер. Однако, по его словам, браузеры, доступные для iOS, в любом случае подвержены угрозе из‑за ограничений Apple — эту информацию подтвердил также разработчик The New York Times Алистер Кут подтвердил.
В Fingerprint.js заявили, что уведомили Apple об ошибке еще в ноябре 2021 года. Сегодня, 17 января, исследователи сообщили, что разработчики Apple начали работать над их запросом о проблеме в минувшее воскресенье, а затем отметили ее как решенную. Однако уязвимость не исчезнет до релиза обновления.