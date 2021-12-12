Хакеры взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии и объявили о легализации биткоина в стране

Злоумышленники взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. В его офисе сообщили, что доступ к аккаунту у хакеров был «недолгим», а на сообщения, которые в этот отрезок времени появлялись от имени Моди, попросили не обращать внимания.
Bloomberg пишет, что взломщики успели оставить объявление о том, что Индия признает биткоин как платежное средство. В предыдущие месяцы власти, наоборот, говорили о принятии строгого закона, регулирующего криптовалюту в стране.
В фейковой записи говорилось, что Индия закупила биткоины и планирует распространять их среди граждан.
Опубликованные хакерами записи уже удалили и призвали «игнорировать» все то, что было в них написано. На профиль Нарендры Моди в твиттере подписаны более 73 млн пользователей.
В прошлом году хакерской атаке подвергся личный сайт Моди. Злоумышленники написали, что за взломом стоит Джон Уик, и призвали жертвовать криптовалюту в фонд, созданный премьер-министром для борьбы с коронавирусом.