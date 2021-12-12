перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хакеры взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии и объявили о легализации биткоина в стране 15:57
Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс 15:08
Эдгар Райт подвел свои музыкальные итоги года. Он выбрал топ-50 треков и собрал их в один плейлист 14:33
Netflix запустил сайт «Тудум» о закулисье своих проектов. На нем можно найти эксклюзивные интервью 13:54
Российский самолет изменил курс над Черным морем из‑за неопознанного воздушного судна 13:46
JC Gellidon/Unsplash
Частные клиники в России заработали на ПЦР-тестах 30 млрд рублей с начала пандемии 13:01
THR: Warner Bros. выбирает между двумя версиями «Бэтмена» Мэтта Ривза 12:50
Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA 12:17
В России выявили менее 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки 11:38
Бэнкси выпустил майки в поддержку обвиняемых в вандализме. Они разрушили памятник работорговцу 11:15
Губернатор Кентукки: в результате торнадо в штате погибло более 100 человек 10:08
acidpolly/Flickr
Daily Mail: Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в британской тюрьме Белмарш 9:03
Blue Origin совершила третий суборбитальный полет. На борту была дочь первого астронавта США 8:40
Сицилийский епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархия извинилась за его слова Вчера в 20:24
Центр Гамалеи: зараженные «Омикрон»-вариантом россияне были вакцинированы Вчера в 19:14
Конфликт Кадырова и Сокурова, эмбиент из генома коронавируса и другие новости дня
Вчера в 18:36 дайджест
В Иркутске книжный магазин открыл полку для иноагентов Вчера в 17:52
alyona.alyona.official/Instagram
Alyona Alyona признается в любви бойфренду в новом альбоме «Lava» Вчера в 17:23
Россияне назвали любимым советским фильмом картину «Москва слезам не верит». А песней — «Катюшу» Вчера в 17:03
Гран-при конкурса кирпичной архитектуры выиграл проект крематория в Петербурге. Вот как он выглядит Вчера в 16:36
Отключить рекламу

Хакеры взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии и объявили о легализации биткоина в стране

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Злоумышленники взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. В его офисе сообщили, что доступ к аккаунту у хакеров был «недолгим», а на сообщения, которые в этот отрезок времени появлялись от имени Моди, попросили не обращать внимания.

Bloomberg пишет, что взломщики успели оставить объявление о том, что Индия признает биткоин как платежное средство. В предыдущие месяцы власти, наоборот, говорили о принятии строгого закона, регулирующего криптовалюту в стране.

В фейковой записи говорилось, что Индия закупила биткоины и планирует распространять их среди граждан.

Опубликованные хакерами записи уже удалили и призвали «игнорировать» все то, что было в них написано. На профиль Нарендры Моди в твиттере подписаны более 73 млн пользователей.

В прошлом году хакерской атаке подвергся личный сайт Моди. Злоумышленники написали, что за взломом стоит Джон Уик, и призвали жертвовать криптовалюту в фонд, созданный премьер-министром для борьбы с коронавирусом.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
Необлюз с лейбла Gazgolder
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми

Другие материалы по темам

Теги
Bloomberg
Люди
Нарендра Моди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить