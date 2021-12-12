Хакеры взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии и объявили о легализации биткоина в стране

Злоумышленники взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. В его офисе сообщили, что доступ к аккаунту у хакеров был «недолгим», а на сообщения, которые в этот отрезок времени появлялись от имени Моди, попросили не обращать внимания.

Bloomberg пишет, что взломщики успели оставить объявление о том, что Индия признает биткоин как платежное средство. В предыдущие месяцы власти, наоборот, говорили о принятии строгого закона, регулирующего криптовалюту в стране.

В фейковой записи говорилось, что Индия закупила биткоины и планирует распространять их среди граждан.