Шнуров спел о неубранном снеге и горах мусора в Петербурге

Группа «Ленинград» записала песню «Пока так» и клип на нее. В ней фронтмен Сергей Шнуров спел о гололеде и неубранном мусоре.

В треке есть строчка: «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище» — в ней Шнуров кратко перечисляет проблемы, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой. «А бегловская лопатка, где она и что гребет?», — критикует группа губернатора города Александра Беглова.

В песне «Пока так» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.

На горы неубранного мусора возле подъездов жители Петербурга стали жаловаться в январе. В городе сменился оператор по транспортировке отходов, который, как пишет Readovka, передает районы от «проверенных перевозчиков» к «никому неизвестным новичкам», а те не могут справиться с задачей.