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Apple зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Денис Ламехов
Вчера в 22:13

Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, как того требует закон о «приземлении» крупных IT-компаний. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

Закон вступил в силу 1 января. Согласно ему, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть представительства в России, зарегистрировать личные кабинеты на сайте РКН и разместить формы обратной связи для российских пользователей и организаций на своих платформах.

Помимо Apple требования обязаны исполнить Google, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Discord, Pinterest и Twitch. Cписок регулятор опубликовал в конце ноября.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.

Согласно данным реестра на момент публикации, ни одна компания кроме Apple не зарегистрировала личный кабинет и не предприняла других необходимых по закону действий.

Ранее сегодня, 14 января, «Интерфакс» сообщил, что одно из требований Роскомнадзора выполнила социальная сеть Likee, однако данные ведомства, доступные на момент выхода новости, эту информацию не подтверждают.

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