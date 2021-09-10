«Макдональдс» выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша

Сеть быстрого питания «Макдональдс» пообещала выпустить набор Sad Meal от Томми Кэша. Об этом рэпер рассказал в инстаграме.

Эстонский исполнитель опубликовал фотографию в образе Уэнсдей Аддамс с импровизированным набором «Макдональдс». На снимке — коробка Sad Meal в виде панельного дома, соленые огурцы, бутерброд со шпротами и салом, кроваво-красный напиток и складной нож вместо игрушки.

Под постом Томми Кэш написал, что заключил с «Макдональдсом» пари, если публикация наберет хотя бы 15 тыс. комментариев, то они выпустят этот набор. За несколько суток их количество перевалило за 28 тыс.