Израиль разрешил въезд туристам, привитым вакциной «Спутник V»

Израиль разрешил с 9 января въезжать в страну иностранцам, которые прошли вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата «Спутник V». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского МИД.

«Спутник V» стал единственной вакциной, помимо одобренных ВОЗ, которую признали в Израиле. Вакцинация должна быть проведена не позднее 14 дней до прилета и не ранее чем за шесть месяцев. Израиль согласился принимать туристов с прививками «Спутником V» при условии сдачи положительного серологического теста.

Также в страну могут приехать путешественники из Евросоюза, переболевшие коронавирусом. Им потребуется «сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке» Минздравом Израиля на основании «положительного результата молекулярного анализа, например, ПЦР».

При пересечении границы всем приехавшим придется заполнить онлайн-форму заявления о въезде, а также предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов. По прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона иностранцы должны будут сделать еще один ПЦР-тест и оставаться на карантине до получения результатов или в течение 24 часов.

Израиль был полностью закрыт для иностранцев с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. Российским туристам планировали разрешить въезд с 1 декабря, однако из‑за появления «Омикрон»-штамма этого не случилось.

В начале января Минздрав Израиля говорил о том, что границы откроются для всех приезжающих, кроме тех, кто находился в странах красного списка. Теперь же ведомство заявило о том, что «список красных стран отменяется».