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Жители Коломны раздают 250 килограмм песка всем желающим, чтобы рассыпать его на обледенелые улицы

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

Сообщество жителей «Добрососедство Коломны» устроило днем 16 января акцию «Пропесочка». Всем желающим ее организаторы выдают песок, чтобы рассыпать его на обледенелые улицы. Об этом говорится в инстаграме сообщества.

Акция проходит с 12.00 до 15.00 в Дровяном переулке, 3-5 (сквер Коломенской Венеры). Петербуржцам предлагают приносить с собой ведра, мешки, совки и лопаты. Кроме того, можно приехать на машине и увезти песок в другую часть района.

«Друзья, мы тут давеча немного психанули по поводу ледяной пустыни на улице. И на заработанное с „Коломенского портера“ заказали 250 кг песка для рассеивания по улицам Коломны. И теперь нам очень-очень нужны ваши свободные руки», — говорится в описании акции.

Для ее анонса местные жители установили на набережной Пряжки, заваленной грязным снегом, картонные фигуры князей Федора Александровича, Андрея Александровича и Никиты Александровича Романовых. А для сравнения показали фотографию 1911 года, где на этом же месте стоят князья.

На коммунальные проблемы, с которыми столкнулся город этой зимой, обращают внимание не только городские активисты, но и артисты. О неубранном снеге и горах мусора в Петербурге спел Сергей Шнуров.

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