Жители Коломны раздают 250 килограмм песка всем желающим, чтобы рассыпать его на обледенелые улицы

Сообщество жителей «Добрососедство Коломны» устроило днем 16 января акцию «Пропесочка». Всем желающим ее организаторы выдают песок, чтобы рассыпать его на обледенелые улицы. Об этом говорится в инстаграме сообщества.
Акция проходит с 12.00 до 15.00 в Дровяном переулке, 3-5 (сквер Коломенской Венеры). Петербуржцам предлагают приносить с собой ведра, мешки, совки и лопаты. Кроме того, можно приехать на машине и увезти песок в другую часть района.
«Друзья, мы тут давеча немного психанули по поводу ледяной пустыни на улице. И на заработанное с „Коломенского портера“ заказали 250 кг песка для рассеивания по улицам Коломны. И теперь нам очень-очень нужны ваши свободные руки», — говорится в описании акции.
Для ее анонса местные жители установили на набережной Пряжки, заваленной грязным снегом, картонные фигуры князей Федора Александровича, Андрея Александровича и Никиты Александровича Романовых. А для сравнения показали фотографию 1911 года, где на этом же месте стоят князья.
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