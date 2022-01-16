Тайлер Джозеф из Twenty One Pilots перепел «Yellow» и рассказал, как Coldplay повлияли на их музыку

Фронтмен американской инди-группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф исполнил кавер на песню британского коллектива Coldplay «Yellow». Там же, на шоу в Лос-Анджелесе он рассказал о звонке Криса Мартина несколько лет назад.

«Вы не представляете, скольким людям я писал сообщение: „Извини, я смотрю разогрев Coldplay. Не отвлекай“», — начал Джозеф, подчеркивая значимость музыкантов для него. Несколько лет назад солит Coldplay Мартин позвонил ему и оставил голосовое сообщение, но Джозеф его проигнорировал.

Американец не поверил, когда собеседник на другом конце провода представился Мартином из Coldplay и признался в любви к творчеству Twenty One Pilots, поэтому в ответ написал: «Ты кто?».