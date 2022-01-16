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Тайлер Джозеф из Twenty One Pilots перепел «Yellow» и рассказал, как Coldplay повлияли на их музыку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:44

Фронтмен американской инди-группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф исполнил кавер на песню британского коллектива Coldplay «Yellow». Там же, на шоу в Лос-Анджелесе он рассказал о звонке Криса Мартина несколько лет назад.

«Вы не представляете, скольким людям я писал сообщение: „Извини, я смотрю разогрев Coldplay. Не отвлекай“», — начал Джозеф, подчеркивая значимость музыкантов для него. Несколько лет назад солит Coldplay Мартин позвонил ему и оставил голосовое сообщение, но Джозеф его проигнорировал.

Американец не поверил, когда собеседник на другом конце провода представился Мартином из Coldplay и признался в любви к творчеству Twenty One Pilots, поэтому в ответ написал: «Ты кто?».

На этом концерте Coldplay выступили прямо перед Twenty One Pilots. Напоследок Джозеф сказал, британская группа оказывает на них «большое влияние», а выступать с ней на одной сцене — большая честь для дуэта.

Речь прозвучала после того, как Джозеф спел хит 2000 года «Yellow». Посмотрите, как песни звучит в его исполнении.

На видео стоит таймкод

К сожалению, последний крупный релиз Coldplay «Афише Daily» не понравился. Речь идет об альбоме «Music of the Spheres», который раскритиковали наши авторы.

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