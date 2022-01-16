За сутки в России выявили почти 30 тыс. случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 29 230 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2051 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшилось с 6555 до 6480. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская областиь, Свердловская и Ростовская области.