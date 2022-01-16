За сутки в России выявили почти 30 тыс. случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 29 230 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2051 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшилось с 6555 до 6480. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская областиь, Свердловская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 803 534. За сутки умерли 686 человек, за все время — 321 320. Выздоровели 22 731 человек, за весь период — 9 858 615.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 318,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (62,9 млн), на втором — Индия (36,5 млн), на третьем — Бразилия (22,7 млн), на четвертом — Великобритания (14,9 млн), на пятом — Франция (12,9 млн).