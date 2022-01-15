В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 27 179 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3359 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 5712 до 6555. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 774 304. За сутки умерли 723 человека, за все время — 320 634. Выздоровели 26 584 человека, за весь период — 9 835 884.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 318,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (62,9 млн), на втором — Индия (36,5 млн), на третьем — Бразилия (22,7 млн), на четвертом — Великобритания (14,9 млн), на пятом — Франция (12,9 млн).