В России выявили 27 179 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 27 179 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3359 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 5712 до 6555. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Ростовская область.