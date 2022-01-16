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В 2021 году стриминги и телеканалы выпустили более 550 оригинальных сериалов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:55

В прошлом году американские стриминговые сервисы и телеканалы выпустили 559 сериалов по оригинальному сценарию. К такому выводу пришли аналитики FX Content Research, передает Collider.

Если сравнить это число с предыдущими годами, то в 2020 году было 493 шоу, в 2019-м — 532, в 2018-м — 496, а в 2017-м миру показали 487 шоу. Само исследование охватывает десятилетие, начиная с 2012 года, в котором состоялись премьеры 288 сериалов. Если отправиться еще на 10 лет назад, в 2002 год, то их количество уменьшится до 182.

В 2020 году количество сериалов немного сократилось по сравнению с 2019 и 2021, но это, скорее всего, связано с трудностями производства во время пандемии коронавируса.

Рост количества оригинальных шоу связывают с появлением новых стримингов. Если в 2000-х годах в этом медиапространстве господствовал Netflix, то теперь серьезную конкуренцию ему составляют Hulu, Disney+, Paramount+, HBO Max, Shudder, Apple TV+ и Discovery+. К ним присоединяются и кабельные вещатели — CBS, NBC, ABC и The CW.

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