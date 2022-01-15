Netflix выпустил трейлер сериала «Изобретая Анну». Это история о русской аферистке Анне Сорокиной

В центре сюжета окажется журналистка по имени Вивиан, которая расследует историю знаменитой Анны Сорокиной , также известной как Анна Делви. Русской аферистке удалось убедить весь высший свет Нью-Йорка в собственном высоком происхождении и жить за его счет.

Вышел трейлер мини-сериала «Изобретая Анну» от Netflix . Премьера шоу на стриминге состоится 11 февраля.

Главные роли сыграет Джулия Гарнер («Ассистентка»», «Озарк») и Анна Кламски («Конец тура»). Шоураннером выступила Шонда Раймс. Всего в сериале будет девять эпизодов.

«Афиша Daily» включила «Изобретая Анну» список главных сериалов этой зимы. Узнать больше об афере Анны Сорокиной можно в этой статье.