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Netflix выпустил трейлер сериала «Изобретая Анну». Это история о русской аферистке Анне Сорокиной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:26

Вышел трейлер мини-сериала «Изобретая Анну» от Netflix. Премьера шоу на стриминге состоится 11 февраля.

В центре сюжета окажется журналистка по имени Вивиан, которая расследует историю знаменитой Анны Сорокиной, также известной как Анна Делви. Русской аферистке удалось убедить весь высший свет Нью-Йорка в собственном высоком происхождении и жить за его счет.

Главные роли сыграет Джулия Гарнер («Ассистентка»», «Озарк») и Анна Кламски («Конец тура»). Шоураннером выступила Шонда Раймс. Всего в сериале будет девять эпизодов.

«Афиша Daily» включила «Изобретая Анну» список главных сериалов этой зимы. Узнать больше об афере Анны Сорокиной можно в этой статье.

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