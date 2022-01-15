Канье Уэст выпустил фит с The Game «Eazy»

Американские рэперы Канье Уэст и The Game выпустили совместный трек «Eazy». Это первый трек Уэста после релиза альбома «Donda».

В первые 24 часа после выхода трек можно эксклюзивно послушать на Spotify. Появится ли трек на других стриминговых площадках или будет удален вовсе, пока неизвестно.

Как отмечает Vulture, в «Eazy» Канье Уэст обращается к Питу Дэвидсону. По некоторой информации, сейчас актер находится в романтических отношениях с Ким Кардашьян – бывшей женой Уэста.

«Моя жизнь никогда не была простой», — написал рэпер в своем инстаграме под постом с обложкой трека.