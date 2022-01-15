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Канье Уэст выпустил фит с The Game «Eazy»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:29

Американские рэперы Канье Уэст и The Game выпустили совместный трек «Eazy». Это первый трек Уэста после релиза альбома «Donda».

В первые 24 часа после выхода трек можно эксклюзивно послушать на Spotify. Появится ли трек на других стриминговых площадках или будет удален вовсе, пока неизвестно.

Как отмечает Vulture, в «Eazy» Канье Уэст обращается к Питу Дэвидсону. По некоторой информации, сейчас актер находится в романтических отношениях с Ким Кардашьян – бывшей женой Уэста.

«Моя жизнь никогда не была простой», — написал рэпер в своем инстаграме под постом с обложкой трека.

29 августа 2021 года вышел десятый студийный альбом Уэста «Donda». В треклист попало 26 композиций, в которых рэпер рефлексирует над событиями своего прошлого. В начале января издание Complex сообщило о том, что Уэст начал работу над «Donda 2».

Релиз последнего на данный момент альбома The Game «Born 2 Rap» состоялся 29 ноября 2019 года. В записи приняли участие Эд Ширан, 21 Savage, Крис Браун, D Smoke и другие.

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