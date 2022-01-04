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Complex: Канье Уэст начал работу над «Donda 2»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:47

Канье Уэст начал работу над «Donda 2». Об этом сообщает Complex со ссылкой на заявление Стивена Виктора, одного из близких профессиональных партнеров музыканта и бывшего топ-менеджера основанного Уэстом лейбла G.O.O.D. Music.

Виктор не рассказал о деталях, но описал будущую работу как «шедевр». Кроме Уэста он работал с Pusha T, Pop Smoke, The-Dream и другими артистами, а также занимал пост старшего вице-президента по A&R-менеджменту в Universal Music.

Десятый студийный альбом Уэста «Donda», релиз которого неоднократно переносился, вышел 29 августа 2021 года. В треклист попало 26 композиций, в которых рэпер рефлексирует над событиями своего прошлого.

За первые сутки лонгплей занял первую строчку чартов Apple Music в 152 странах. В ежедневном мировом рейтинге треки с пластинки заняли 19 мест из 20 лучших.

За 24 часа альбом послушали более 60 млн раз только в США. Канье Уэст и «Donda» побили рекорд 2021 года как самый популярный исполнитель и альбом в первый день его выпуска.

Платформа Spotify объявила, что «Donda» также установила рекорд среди самых прослушиваемых альбомов за день в 2021 году.

Перед релизом альбома Уэст устроил три вечеринки-презентации — две в Атланте и одну в Чикаго. Все они транслировались в Apple Music.

Предлагаем прочесть коллективную рецензию на «Donda», написанную редакторами «Афиши» после выхода пластинки.

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