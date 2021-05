Кевин Абстракт из Brockhampton выпустит сольный альбом в этом году

В апреле группа Абстракта выпустила свой шестой альбом «Roadrunner: New Light, New Machine». Музыканты ранее объявили, что опубликуют в этом еще одну пластинку, которая, скорее всего, станет их последней.

С «Roadrunner: New Light, New Machine» уже выпустили клипы на песни «Buzzcut» с Дэнни Брауном и «Count on Me», в котором снялись Lil Nas X и Доминик Файк.