Komplimenter опубликовал клип на трек «Призраки прошлого»

Лидер группы Kirov Максим Куббе (также известный как Komplimenter) выпустил клип на песню «Призраки прошлого». Посмотреть его можно на ютьюб-канале артиста.
Релиз трека «Призраки прошлого» состоялся 17 декабря на лейбле «Фузз и дружжба». В записи также принял участие Петр Терновой. За съемку и монтаж клипа отвечал Александр Елисеев, Татьяна Маерова выступила колористом, а режиссером – сам Максим Куббе.
«Там очень тепло и уютно, хочется остаться подольше», — так клип описали на лейбле.
Услышать трек вживую можно будет 4 и 5 февраля на больших сольных концертах Komplimenter в Петербурге и Москве. Вход на столичное выступление свободный, но количество мест ограничено.
В мае 2021-го Komplimenter представил EP «Хотлайн». Он рассказал «Афише Daily» о каждой песне с пластинки, построенной на концепции общения с вымышленной горячей линией, куда он звонит и «говорит о наболевшем».