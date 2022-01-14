Komplimenter опубликовал клип на трек «Призраки прошлого»

Лидер группы Kirov Максим Куббе (также известный как Komplimenter) выпустил клип на песню «Призраки прошлого». Посмотреть его можно на ютьюб-канале артиста.

Релиз трека «Призраки прошлого» состоялся 17 декабря на лейбле «Фузз и дружжба». В записи также принял участие Петр Терновой. За съемку и монтаж клипа отвечал Александр Елисеев, Татьяна Маерова выступила колористом, а режиссером – сам Максим Куббе.

«Там очень тепло и уютно, хочется остаться подольше», — так клип описали на лейбле.