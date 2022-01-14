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Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Денис Ламехов
Сегодня в 14:59

На 79-м году жизни умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МХТ имени Чехова.

Причины смерти не называются. В театре отметили, что информация о времени и месте прощания и похорон будет опубликована позже.

Анастасия Вознесенская родилась в 1943 году в Москве. Обучалась в Школе-студии МХАТ. Она начала карьеру в «Современнике», позже перешла во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась в учреждении, которое получило название МХТ имени Чехова.

В кино Вознесенская дебютировала в 1966-м — она снялась в картине Евгения Ташкова «Майор Вихрь» в роли радистки Ани Радионовой. Среди других лент с ее участием — «Гараж» Эльдара Рязанова, его же «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента» Михаила Туманишвили.

Ее супруг актер Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля 2021 года.

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