Умер актер Андрей Мягков

На 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков — звезда «Служебного романа» и «Иронии судьбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Причину смерти в театре не назвали. По предварительным данным, пишет Mash, актер умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в «Современник», а в 1977 году перешел во МХАТ. После раскола театра в 1987 году Мягков остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова.

Актер широко известен по ролям в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Звание народного артиста РСФСР Мягков получил в 1986 году. В мае 2019-го ему присвоили Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.