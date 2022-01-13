перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кэт Деннингс празднует 30-летие в трейлере второго сезона «Куколки» 13:58
Фильм «Лед-2» вышел в китайский прокат 13:43
Младшая дочь Нурсултана Назарбаева впервые прокомментировала протесты в Казахстане 13:03
mariahcarey/Instagram
Мэрайя Кэри анонсировала выход своей первой детской книги 12:15
В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса 11:57
Дензел Вашингтон анонсировал выход третьей части «Великого уравнителя» 11:46
Канье Уэст, Билли Айлиш и Гарри Стайлз станут хедлайнерами фестиваля Coachella в 2022 году 11:33
Бастрыкин: экспертиза признала пермского стрелка вменяемым 11:22
Исследование: более половины россиян одобряют введение растительного мяса в школьный рацион 11:11
Martin Sanchez/Unsplash
ВОЗ: за сутки в мире выявлено 3,4 млн заражений коронавирусом — это максимум с начала пандемии 10:51
В Красноярске эвакуировали все школы и несколько ТЦ из‑за сообщений о минировании 10:27
Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God» 10:23
Бастрыкин: контроль за оружием необходимо передать от Росгвардии к МВД 9:54
Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор 9:30
Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления» 8:58
Oliver Tree/YouTube
«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню Вчера в 22:38
У пользователей системы оплаты проезда в метро Face Pay многократно списались деньги. Их вернут Вчера в 21:57
Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы партнерша не украла его сперму. Девушка получила ожоги Вчера в 21:16
Петербуржцы призывают спасти зимний сад в Ленинградском дворце молодежи. Здание планируют снести Вчера в 20:59
Студенческая жизнь, путешествия и буррито в Калифорнии: доковидные вещи, которых не хватает сейчас Вчера в 20:44
Отключить рекламу

В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:57

В России за последние сутки выявили 21 155 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3209 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 4008 до 5490. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Алтайский края.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 723 305. За сутки умерли 740 человек, за все время — 319 172. Выздоровели 25 984 человека, за весь период — 9 784 348.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 312,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (61,3 млн), на втором — Индия (36 млн), на третьем — Бразилия (22,5 млн), на четвертом — Великобритания (14,7 млн), на пятом — Франция (12,2 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить