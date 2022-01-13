В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 155 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3209 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 4008 до 5490. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Алтайский края.