В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 155 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3209 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 4008 до 5490. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Алтайский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 723 305. За сутки умерли 740 человек, за все время — 319 172. Выздоровели 25 984 человека, за весь период — 9 784 348.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 312,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (61,3 млн), на втором — Индия (36 млн), на третьем — Бразилия (22,5 млн), на четвертом — Великобритания (14,7 млн), на пятом — Франция (12,2 млн).