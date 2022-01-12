Канадский Квебек вводит налог для тех, кто отказался вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что все жители региона, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, будут платить специальный налог. Об этом сообщает Би-би-си.

По его словам, власти Квебека разрабатывают проект соответствующего закона. Непривитые граждане каждый месяц будут обязаны платить около 100 канадских долларов (около 5900 рублей, или 80 американских долларов), однако точная его сумма пока не определена. По словам премьера, она будет «значительной».

Би-би-си пишет, что на данный момент не получили вакцину 12,8% жителей провинции. При этом на непривитых приходится около трети всех госпитализаций. Издание добавляет, что загрузка больниц Квебека приближается к 100% — они начали ограничивать помощь тем, чьи жалобы не связаны с COVID-19.

1 декабря 2021 года власти Греции приняли решение штрафовать граждан страше 60 лет за отказ пройти вакцинацию от коронавируса до 16 января. Сумма штрафа составит 100 евро (около 8500 рублей, или 114 долларов США) ежемесячно.

Греция стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию для определенной возрастной группы. «В основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. Сейчас мы обращаем внимание на защиту этих наших сограждан», — заявлял премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.