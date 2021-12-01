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В Греции будут штрафовать граждан старше 60 лет за отказ от вакцинации

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:42

Власти Греции приняли решение штрафовать граждан страше 60 лет за отказ пройти вакцинацию от коронавируса до 16 января. Это первая страна, которая обязала делать прививки определенную возрастную группу, сообщает издание NPR со ссылкой на премьер-министра республики Кириакоса Мицотакиса.

В случае отказа от вакцинации гражданам придется ежемесячно выплачивать штраф в размере 100 евро (около 8 тыс. рублей).

По словам премьер-министра, жители старше 60 лет неохотно делают прививку — вакцинировалось 60 тыс. человек из 580 тыс. непривитых.

«И в основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. Сейчас мы обращаем внимание на защиту этих наших сограждан. По этой причине их вакцинация отныне становится обязательной», — заявил он.

Мицотакис также рассказал, что перед Рождественскими праздниками власти Греции предоставят всем взрослым бесплатные ПЦР-тесты для выявления бессимптомных носителей вируса.

«Новая мутация „омикрон“ беспокоит нас и призывает к бдительности, потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых. В то время как приближающиеся праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями создают условия, которые могут способствовать его возрождению», — отметил он.

Ранее стало известно, что Австрии хотят ввести закон об обязательной вакцинации. За отказ от нее предусмотрен минимальный штраф 3600 евро (приблизительно 305 тыс. рублей) или арест на четыре месяца, если не оплатить его. Максимальный штраф 7200 евро (около 611 тыс. рублей) грозит тем, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку.

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