Reuters: в США выявили рекордные в мире 1,35 млн случаев коронавируса за сутки

В США за последние сутки зарегистрировали 1,35 млн новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Это самый высокий ежедневный показатель в мире. Прошлый рекорд в 1,03 млн был установлен в США 3 января.

Reuters отмечает, что большое число случаев регистрируют каждый понедельник, поскольку многие штаты не сообщают о новых заболевших в выходные. Среднее недельное число случаев выросло в три раза — 700 тыс. в день.

По данным агентства, за последние сутки с коронавирусом было госпитализировано 136 604 человека. Смертность в среднем составляет 1700 человек в день.

Всплеск заболеваемости ковидом в США нарушил работу школ, в которых не хватает персонала, учителей и водителей автобуса. В Нью-Йорке приостановили работу на трех линиях метро из‑за того, что большое количество рабочих заболело.