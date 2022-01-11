Канье Уэст выложил мрачный клип на «Heaven and Hell» и заодно прорекламировал собственный бренд

Канье Уэст поделился клипом на трек «Heaven and Hell». Это четвертое по счету музыкальное видео для его последнего альбома «Donda».
Мрачный клип показывает повседневную жизнь людей в черных масках и капюшонах, обитающих в тускло освещенном городе. В середине ролика появляется безликая фигура, предположительно Уэста, пританцовывающая на облаке в окружении тел, кружащихся вокруг нее.
Клип «Heaven and Hell» показали 10 января во время американского футбольного чемпионата среди студентов. Его трансляция стала рекламой недавно созданного бренда рэпера Yeezy Gap — трехстороннего сотрудничества Yeezy, Gap и Balenciaga. Видео заканчивается синим логотипом Yzy.
Десятый студийный альбом Уэста «Donda», релиз которого неоднократно переносился, вышел 29 августа 2021 года. В треклист попало 26 композиций, в которых рэпер рефлексирует над событиями своего прошлого.
Неделю назад издание Complex сообщило о том, что Уэст начал работу над «Donda 2».