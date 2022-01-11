Канье Уэст выложил мрачный клип на «Heaven and Hell» и заодно прорекламировал собственный бренд

Мрачный клип показывает повседневную жизнь людей в черных масках и капюшонах, обитающих в тускло освещенном городе. В середине ролика появляется безликая фигура, предположительно Уэста, пританцовывающая на облаке в окружении тел, кружащихся вокруг нее.

Канье Уэст поделился клипом на трек «Heaven and Hell». Это четвертое по счету музыкальное видео для его последнего альбома «Donda».

Клип «Heaven and Hell» показали 10 января во время американского футбольного чемпионата среди студентов. Его трансляция стала рекламой недавно созданного бренда рэпера Yeezy Gap — трехстороннего сотрудничества Yeezy, Gap и Balenciaga. Видео заканчивается синим логотипом Yzy.

Десятый студийный альбом Уэста «Donda», релиз которого неоднократно переносился, вышел 29 августа 2021 года. В треклист попало 26 композиций, в которых рэпер рефлексирует над событиями своего прошлого.

Неделю назад издание Complex сообщило о том, что Уэст начал работу над «Donda 2».