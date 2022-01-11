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В России выявили 17 525 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:49

В России за последние сутки выявили 17 525 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1695 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2778 до 4635. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области, Пермский и Краснодарский края.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 684 204. За сутки умерли 783 человека, за все время — 317 687. Выздоровели 25 216 человек, за весь период — 9 732 018.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 298,9 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (59,1 млн), на втором — Индия (35,7 млн), на третьем — Бразилия (22,4 млн), на четвертом — Великобритания (14,4 млн), на пятом — Франция (11,8 млн).

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