В России выявили 17 525 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 525 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1695 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2778 до 4635. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области, Пермский и Краснодарский края.