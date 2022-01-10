В России выявили 15  830 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 15 830 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 416 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3274 до 2778. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский, Пермский и Алтайский края.