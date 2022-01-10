В России выявили 15  830 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 15 830 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 416 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3274 до 2778. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский, Пермский и Алтайский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 666 679. За сутки умер 741 человек, за все время — 316 904. Выздоровели 19 890 человек, за весь период — 9 706 802.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 298,9 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (57,5 млн), на втором — Индия (35,2 млн), на третьем — Бразилия (22,3 млн), на четвертом — Великобритания (14 млн), на пятом — Франция (10,9 млн).